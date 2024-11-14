Одеський онкоцентр отримав нове обладнання

Лікувати онкологію в Одесі стане легше — подробиці
Вперше за роки незалежності Одеський протипухлинний центр отримав новий лінійний прискорювач. Це значно підвищить ефективність боротьби з онкологічними захворюваннями.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у четвер, 14 листопада.
Нова техніка
Одеському регіональному клінічному протипухлинному центру передали сучасний лінійний прискорювач Elekta Harmony. Він забезпечить високоточну радіотерапію з мінімальним впливом на здорові тканини, що особливо важливо у боротьбі з раком. Обладнання вже почали монтувати. Незабаром апарат буде готовий для використання.
"Це надасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкологічних хвороб пацієнтів не тільки з Одещини, а й сусідніх регіонів та вимушено переміщених осіб", — заявив Олег Кіпер.
Зазначимо, що заклад отримав прискорювач у межах ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України про підтримку онкоцентрів.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в Одеському онкоцентрі й дізналися, як оновилася його робота.
Також ми писали про те, що на Одещині медикам буде легше дістатися віддалених сіл.
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