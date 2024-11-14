Одеський онкоцентр отримав нове обладнання

Лінійний прискорювач для боротьби з онкозахворюваннями. Фото: Одеська ОВА

Вперше за роки незалежності Одеський протипухлинний центр отримав новий лінійний прискорювач. Це значно підвищить ефективність боротьби з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у четвер, 14 листопада.

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Нова техніка

Одеському регіональному клінічному протипухлинному центру передали сучасний лінійний прискорювач Elekta Harmony. Він забезпечить високоточну радіотерапію з мінімальним впливом на здорові тканини, що особливо важливо у боротьбі з раком. Обладнання вже почали монтувати. Незабаром апарат буде готовий для використання.

"Це надасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкологічних хвороб пацієнтів не тільки з Одещини, а й сусідніх регіонів та вимушено переміщених осіб", — заявив Олег Кіпер.

Зазначимо, що заклад отримав прискорювач у межах ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України про підтримку онкоцентрів.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в Одеському онкоцентрі й дізналися, як оновилася його робота.

Також ми писали про те, що на Одещині медикам буде легше дістатися віддалених сіл.