Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Лікувати онкологію в Одесі стане легше — подробиці arrow

Лікувати онкологію в Одесі стане легше — подробиці

14 листопада 2024 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський онкоцентр отримав нове обладнання
Лінійний прискорювач для боротьби з онкозахворюваннями. Фото: Одеська ОВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вперше за роки незалежності Одеський протипухлинний центр отримав новий лінійний прискорювач. Це значно підвищить ефективність боротьби з онкологічними захворюваннями. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у четвер, 14 листопада.

Читайте також:
Лікувати онкологію в Одесі стане легше — подробиці - фото 1
Повідомлення про нову техніку. Фото: скриншот

Нова техніка

Одеському регіональному клінічному протипухлинному центру передали сучасний лінійний прискорювач Elekta Harmony. Він забезпечить високоточну радіотерапію з мінімальним впливом на здорові тканини, що особливо важливо у боротьбі з раком. Обладнання вже почали монтувати. Незабаром апарат буде готовий для використання.

"Це надасть змогу закладу вийти на новий рівень у лікуванні онкологічних хвороб пацієнтів не тільки з Одещини, а й сусідніх регіонів та вимушено переміщених осіб", — заявив Олег Кіпер. 

Зазначимо, що заклад отримав прискорювач у межах ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України про підтримку онкоцентрів.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували в Одеському онкоцентрі й дізналися, як оновилася його робота.

Також ми писали про те, що на Одещині медикам буде легше дістатися віддалених сіл. 

Одеса лікарні медицина Новини Одеси онкологія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком