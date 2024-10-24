Одеські медики отримали нові позашляховики

Медики отримали нові позашляховики. Фото: Одеська ОВА

Сім лікарень в Одеській області отримали нові позашляховики для первинної медичної допомоги. Машини закупило Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим Банком.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Транспорт отримали такі заклади:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Мологівської сільської ради;

КНП Усатівської сільської ради "Усатівський центр ПМСД";

КНП "Визирський центр ПМСД" Визирської сільської ради;

КНП "Ізмаїльський міський центр ПМСД";

КНП "Центр ПМСД" Затишанської селищної ради;

КНП "Ананьївський центр ПМСД" Ананьївської міської ради;

КНП "Тузлівський центр ПМСД" Тузлівської сільської ради.

"Позашляховики дозволять лікарям безперешкодно діставатися до найвіддаленіших куточків області для паліативної допомоги, патронажних оглядів, мобільних пунктів вакцинації тощо", — зазначив Олег Кіпер.

Служби екстреного виклику в Одесі

Пожежна служба — 101

Поліція — 102

Швидка допомога — 103

Аварійна служба газу — 104

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01, (048) 755-00-50

Нагадаємо, київські медики врятували маленького одесита, якому поставили смертельний діагноз. Також ми повідомляли про нового керівника одеської екстренки.