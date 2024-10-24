Одеські медики отримали нові позашляховики

Медикам буде легше дістатися віддалених сіл Одещини — деталі
24 жовтня 2024 18:27
Медики отримали нові позашляховики. Фото: Одеська ОВА
Сім лікарень в Одеській області отримали нові позашляховики для первинної медичної допомоги. Машини закупило Міністерство охорони здоров'я спільно зі Світовим Банком.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Транспорт отримали такі заклади:
- КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Мологівської сільської ради;
- КНП Усатівської сільської ради "Усатівський центр ПМСД";
- КНП "Визирський центр ПМСД" Визирської сільської ради;
- КНП "Ізмаїльський міський центр ПМСД";
- КНП "Центр ПМСД" Затишанської селищної ради;
- КНП "Ананьївський центр ПМСД" Ананьївської міської ради;
- КНП "Тузлівський центр ПМСД" Тузлівської сільської ради.
"Позашляховики дозволять лікарям безперешкодно діставатися до найвіддаленіших куточків області для паліативної допомоги, патронажних оглядів, мобільних пунктів вакцинації тощо", — зазначив Олег Кіпер.
Служби екстреного виклику в Одесі
- Пожежна служба — 101
- Поліція — 102
- Швидка допомога — 103
- Аварійна служба газу — 104
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01, (048) 755-00-50
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