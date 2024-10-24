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Медикам будет легче добраться до отдаленных сел Одесчины — детали

24 октября 2024 18:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские медики получили новые внедорожники
Медики получили новые внедорожники. Фото: Одесская ОВА
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Семь больниц в Одесской области получили новые внедорожники для первичной медицинской помощи. Машины закупило Министерство здравоохранения совместно с Всемирным банком.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Транспорт получили следующие заведения:

  • КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Мологовского сельского совета;
  • КНП Усатовского сельского совета "Усатовский центр ПМСП";
  • КНП "Визирский центр ПМСП" Визирского сельского совета;
  • КНП "Измаильский городской центр ПМСП";
  • КНП "Центр ПМСП" Затишанского поселкового совета;
  • КНП "Ананьевский центр ПМСП" Ананьевского городского совета;
  • КНП "Тузловский центр ПМСП" Тузловского сельского совета.

"Внедорожники позволят врачам беспрепятственно добираться до самых отдаленных уголков области для паллиативной помощи, патронажных осмотров, мобильных пунктов вакцинации и т.д.", — отметил Олег Кипер.

Службы экстренного вызова в Одессе

  • Пожарная служба — 101
  • Полиция — 102
  • Скорая помощь — 103
  • Аварийная служба газа — 104
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01, (048) 755-00-50

Напомним, киевские медики спасли маленького одессита, которому поставили смертельный диагноз. Также мы сообщали о новом руководителе одесской экстренки.

медики больницы Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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