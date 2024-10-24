Одесские медики получили новые внедорожники

Медики получили новые внедорожники. Фото: Одесская ОВА

Семь больниц в Одесской области получили новые внедорожники для первичной медицинской помощи. Машины закупило Министерство здравоохранения совместно с Всемирным банком.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Транспорт получили следующие заведения:

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Мологовского сельского совета;

КНП Усатовского сельского совета "Усатовский центр ПМСП";

КНП "Визирский центр ПМСП" Визирского сельского совета;

КНП "Измаильский городской центр ПМСП";

КНП "Центр ПМСП" Затишанского поселкового совета;

КНП "Ананьевский центр ПМСП" Ананьевского городского совета;

КНП "Тузловский центр ПМСП" Тузловского сельского совета.

"Внедорожники позволят врачам беспрепятственно добираться до самых отдаленных уголков области для паллиативной помощи, патронажных осмотров, мобильных пунктов вакцинации и т.д.", — отметил Олег Кипер.

Службы экстренного вызова в Одессе

Пожарная служба — 101

Полиция — 102

Скорая помощь — 103

Аварийная служба газа — 104

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01, (048) 755-00-50

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