Одесские медики получили новые внедорожники

Медикам будет легче добраться до отдаленных сел Одесчины — детали
24 октября 2024 18:27
Медики получили новые внедорожники. Фото: Одесская ОВА
Семь больниц в Одесской области получили новые внедорожники для первичной медицинской помощи. Машины закупило Министерство здравоохранения совместно с Всемирным банком.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
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Транспорт получили следующие заведения:
- КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Мологовского сельского совета;
- КНП Усатовского сельского совета "Усатовский центр ПМСП";
- КНП "Визирский центр ПМСП" Визирского сельского совета;
- КНП "Измаильский городской центр ПМСП";
- КНП "Центр ПМСП" Затишанского поселкового совета;
- КНП "Ананьевский центр ПМСП" Ананьевского городского совета;
- КНП "Тузловский центр ПМСП" Тузловского сельского совета.
"Внедорожники позволят врачам беспрепятственно добираться до самых отдаленных уголков области для паллиативной помощи, патронажных осмотров, мобильных пунктов вакцинации и т.д.", — отметил Олег Кипер.
Службы экстренного вызова в Одессе
- Пожарная служба — 101
- Полиция — 102
- Скорая помощь — 103
- Аварийная служба газа — 104
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01, (048) 755-00-50
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