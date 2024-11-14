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Лечить онкологию в Одессе станет легче — подробности

14 ноября 2024 13:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский онкоцентр получил новое оборудование
Линейный ускоритель для борьбы с онкозаболеваниями. Фото: Одесская ОВА
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Впервые за годы независимости Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель. Это значительно повысит эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в четверг, 14 ноября.

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Сообщения о новой технике. Фото: скриншот

Новая техника

Одесскому региональному клиническому противоопухолевому центру был передан современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Он обеспечит высокоточную радиотерапию с минимальным влиянием на здоровые ткани, что особенно важно в борьбе с раком. Оборудование уже начали монтировать. В скором времени аппарат будет готов к использованию.

"Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесщины, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц", — заявил Олег Кипер.

Отметим, что заведение получило ускоритель в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском онкоцентре и узнали, как обновилась его работа.

Также мы писали, что в Одесской области медикам будет легче добраться до отдаленных сел.

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