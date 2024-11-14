Одесский онкоцентр получил новое оборудование

Линейный ускоритель для борьбы с онкозаболеваниями. Фото: Одесская ОВА

Впервые за годы независимости Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель. Это значительно повысит эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Сообщения о новой технике. Фото: скриншот

Новая техника

Одесскому региональному клиническому противоопухолевому центру был передан современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Он обеспечит высокоточную радиотерапию с минимальным влиянием на здоровые ткани, что особенно важно в борьбе с раком. Оборудование уже начали монтировать. В скором времени аппарат будет готов к использованию.

"Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесщины, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц", — заявил Олег Кипер.

Отметим, что заведение получило ускоритель в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров.

Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском онкоцентре и узнали, как обновилась его работа.

Также мы писали, что в Одесской области медикам будет легче добраться до отдаленных сел.