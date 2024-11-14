Одесский онкоцентр получил новое оборудование

Лечить онкологию в Одессе станет легче — подробности
Впервые за годы независимости Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель. Это значительно повысит эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер в четверг, 14 ноября.
Новая техника
Одесскому региональному клиническому противоопухолевому центру был передан современный линейный ускоритель Elekta Harmony. Он обеспечит высокоточную радиотерапию с минимальным влиянием на здоровые ткани, что особенно важно в борьбе с раком. Оборудование уже начали монтировать. В скором времени аппарат будет готов к использованию.
"Это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении онкологических болезней пациентов не только из Одесщины, но и соседних регионов и вынужденно перемещенных лиц", — заявил Олег Кипер.
Отметим, что заведение получило ускоритель в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров.
Напомним, журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском онкоцентре и узнали, как обновилась его работа.
Также мы писали, что в Одесской области медикам будет легче добраться до отдаленных сел.
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