Лише 3% хворих на гепатит С на Одещині отримують лікування

Тест на гепатит С. Фото: google

На Одещині упродовж перших шести місяців 2023 року було проліковано від гепатиту С понад 1200 людей. Цей показник вдвічі перевищує показники минулого року.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла медичний директор з надання допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на гепатити комунального некомерційного підприємства одеської обласної ради "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Тетяна Рибак.

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Відзначається, що згідно з даними національних експертів, 5% населення Одещини хворіє на гепатит C, а лише 3% з них отримують доступ до лікування. Також 2% населення має гепатит B, і лише 3.7% з цієї групи мають можливість отримати відповідне лікування.

"Я зазначу, що за шість місяців 2023 року на Одещині від гепатиту C було проліковано понад 1200 людей, велика кількість з них — це військові. Мабуть, тому що вони постійно проходять медичні обстеження", — зазначила фахівець.

Безплатне тестування на гепатит

З метою раннього виявлення хвороби у місті та області заплановані мобільні бригади для безплатного тестування на гепатит. Зокрема, 28 липня усі охочі зможуть пройти тести з 10:00 до 13:00. У разі позитивного тестування кожна людина отримає консультацію щодо подальшого лікування.

Нагадаємо, в Одесі за пів року провели понад 14 тисяч тестувань на ВІЛ. Наразі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги міста можна безплатно пройти обстеження.