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Только 3% больных гепатитом С на Одесчине получают лечение

27 июля 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Только 3% больных гепатитом С на Одесчине получают лечение
Тест на гепатит С. Фото: Google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области в течение первых шести месяцев 2023 года было пролечено от гепатита С более 1200 человек. Этот показатель вдвое превышает показатели в прошлом году.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала медицинский директор по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным и больным гепатитами коммунального некоммерческого предприятия одесского областного совета "Одесский областной центр социально значимых болезней" Татьяна Рыбак.

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Отмечается, что согласно данным национальных экспертов, 5% населения Одесчины болеет гепатитом C, а лишь 3% из них получают доступ к лечению. Также 2% населения имеет гепатит B, и только 3.7% этой группы имеют возможность получить соответствующее лечение.

"Я отмечу, что за шесть месяцев 2023 года в Одесской области от гепатита C было пролечено более 1200 человек, большое количество из них — это военные. Видимо, потому что они постоянно проходят медицинские обследования", — отметила специалист.

Бесплатное тестирование на гепатит

В целях раннего выявления болезни, в городе и области запланированы мобильные бригады для бесплатного тестирования на гепатит. В частности, 28 июля все желающие смогут пройти тесты с 10:00 до 13:00. В случае положительного тестирования каждый человек получит консультацию по дальнейшему лечению.

Напомним, в Одессе за полгода провели более 14 тысяч тестирований на ВИЧ. В настоящее время во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи города можно безвозмездно пройти обследование.

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