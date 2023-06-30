За день сотні одеситів склали тест на ВІЛ та гепатит: скільки підтверджених випадків

Тестування на ВІЛ. Фото: google

В Одесі впроваджується системна робота з протидії наркоманії. Усі медичні заклади Одеси протягом 26 червня пропонували безплатне обстеження на ВІЛ та вірусні гепатити В і С за допомогою швидких тестів. Крім того, була організована акція з тестування на ВІЛ і гепатити для внутрішньо переміщених громадян у Гуманітарному центрі Приморського району.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Загалом близько 300 мешканців Одеси та гостей міста скористалися можливістю пройти обстеження, що вперше призвело до виявлення 4 випадків ВІЛ-інфекції та 9 випадків гепатиту С. Усі пацієнти були направлені до відповідних медичних закладів для подальшого обстеження та лікування.

Також лікарі міського психіатричного диспансеру надавали консультації щодо профілактики наркотичної залежності та допомоги родичам, які стикаються з цими проблемами.

У межах реалізації міської програми "Fast Track Odesa" розвивається система замісної підтримувальної терапії, що спрямована на виведення наркозалежних людей зі сфери незаконного обігу наркотиків, їх соціалізацію та відмову від вживання незаконних речовин. Зараз у цій програмі беруть участь понад 800 пацієнтів.

Зазначимо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.