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За день сотни одесситов сдали тест на ВИЧ и гепатит: сколько подтвержденных случаев

30 июня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За день сотни одесситов сдали тест на ВИЧ и гепатит: сколько подтвержденных случаев
Тестирование на ВИЧ. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе внедряется системная работа по противодействию наркомании. Все медицинские учреждения Одессы в течение 26 июня предлагали бесплатное обследование на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С с помощью скорых тестов. Кроме того, была организована акция по тестированию на ВИЧ и гепатиты для внутриперемещенных граждан в Гуманитарном центре Приморского района.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В общей сложности около 300 жителей Одессы и гостей города воспользовались возможностью пройти обследование, что впервые привело к выявлению 4 случаев ВИЧ-инфекции и 9 случаев гепатита С. Все пациенты были направлены в соответствующие медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения.

Также врачи городского психиатрического диспансера предоставляли консультации по профилактике наркотической зависимости и помощи соприкасающимся с этими проблемами родственникам.

В рамках реализации городской программы Fast Track Odesa развивается система заместительной поддерживающей терапии, направленная на выведение наркозависимых людей из сферы незаконного оборота наркотиков, их социализацию и отказ от употребления незаконных веществ. В настоящее время в этой программе принимают участие более 800 пациентов.

Отметим, что Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

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