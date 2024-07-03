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Літак Poseidon у кордонів Одещини — деталі розвідки НАТО

3 липня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Poseidon на патрулюванні близько Одещини сьогодні, 3 липня
Літак НАТО на патрулюванні. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У південних кордонів Одеської області зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Сьогодні, 3 липня, авіація НАТО контролює ситуацію близько нашого регіону та Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Вилкове та Кілія, проте зараз Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря. 

Літак НАТО поряд з Одещиною 3 липня
Повний маршрут літака НАТО. Фото: скриншот


Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. 

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про загрозу від окупантів

Ми писали, що станом 3 липня, російські загарбники вивели у Чорне море підводний ракетоносій. На його спорядженні може бути до чотирьох "Калібрів"

Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.

Додамо, що нещодавнє падіння ракети в Севастополі, що спричинило жертви серед цивільного населення, насправді не було спрямоване на цивільних. Попри звинувачення Росії, німецькі експерти наголошують на тому, що саме російська ППО стала причиною смертей відпочивальників.

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