Посеидон на патрулировании около Одесщины сегодня, 3 июля

Самолет НАТО на патрулировании. Фото: скриншот

У южных границ Одесской области зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Сегодня, 3 июля, авиация НАТО контролирует ситуацию вблизи нашего региона и Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Что известно об авиации

Маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Полный маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот



Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше об угрозе от оккупантов

Мы писали, что по состоянию на 3 июля российские захватчики вывели в Черное море подводный ракетоноситель. На его снаряжении может быть до четырех "Калибров"

Также мы писали, что Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Добавим, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.