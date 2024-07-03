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Самолет Poseidon у границ Одесчины — детали разведки НАТО

3 июля 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Посеидон на патрулировании около Одесщины сегодня, 3 июля
Самолет НАТО на патрулировании. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

У южных границ Одесской области зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Сегодня, 3 июля, авиация НАТО контролирует ситуацию вблизи нашего региона и Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Маршрут поисковика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Вилково и Килия, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Самолет НАТО рядом с Одесской областью 3 июля
Полный маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот


Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше об угрозе от оккупантов

Мы писали, что по состоянию на 3 июля российские захватчики вывели в Черное море подводный ракетоноситель. На его снаряжении может быть до четырех "Калибров"

Также мы писали, что Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ — Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Добавим, что недавнее падение ракеты в Севастополе, повлекшее жертвы среди гражданского населения, на самом деле не было направлено на гражданских. Несмотря на обвинения России, немецкие эксперты отмечают, что именно российская ПВО стала причиной смертей отдыхающих.

Одесса разведка Молдова НАТО самолет Одесская область Новости Одессы Румуния авиация

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