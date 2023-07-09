В Одеській області обмежать рух вантажівок

Вантажівка на дорозі. Фото: pixabay

Від завтра в Одеській області набирають чинності літні обмеження у часі на рух вантажного транспорту. Дотримання правил цілодобово перевірятимуться усіма профільними службами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці наголошують, що обмеження діятимуть з 18:00 до 10:00 на деяких проміжках трас.

Де обмежать рух

М-15 Одеса — Рені,

М-05 Київ — Одеса,

М-14 Одеса — Мелітополь

Кого не стосуються обмеження

транспорту спеціалізованого призначення та такого, що здійснює перевезення небезпечного, швидкопсувного вантажу, людей, живих тварин і птиці;

вантажу для запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для потреб військових, оборони;

товарів подвійного призначення, гуманітарної допомоги.

Також діятиме дозвіл на пересування автівок, які здійснюють міжнародні перевезення. Для цього треба бути зареєстрованим в електронній системі "єЧерга".

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.