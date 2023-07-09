В Одеській області обмежать рух вантажівок

Літні обмеження для вантажівок на Одещині: що відомо
Від завтра в Одеській області набирають чинності літні обмеження у часі на рух вантажного транспорту. Дотримання правил цілодобово перевірятимуться усіма профільними службами.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці наголошують, що обмеження діятимуть з 18:00 до 10:00 на деяких проміжках трас.
Де обмежать рух
- М-15 Одеса — Рені,
- М-05 Київ — Одеса,
- М-14 Одеса — Мелітополь
Кого не стосуються обмеження
- транспорту спеціалізованого призначення та такого, що здійснює перевезення небезпечного, швидкопсувного вантажу, людей, живих тварин і птиці;
- вантажу для запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для потреб військових, оборони;
- товарів подвійного призначення, гуманітарної допомоги.
Також діятиме дозвіл на пересування автівок, які здійснюють міжнародні перевезення. Для цього треба бути зареєстрованим в електронній системі "єЧерга".
Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.