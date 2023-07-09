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Літні обмеження для вантажівок на Одещині: що відомо

9 липня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області обмежать рух вантажівок
Вантажівка на дорозі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від завтра в Одеській області набирають чинності літні обмеження у часі на рух вантажного транспорту. Дотримання правил цілодобово перевірятимуться усіма профільними службами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Правоохоронці наголошують, що обмеження діятимуть з 18:00 до 10:00 на деяких проміжках трас.

Де обмежать рух

  • М-15 Одеса — Рені,
  • М-05 Київ — Одеса,
  • М-14 Одеса — Мелітополь

Кого не стосуються обмеження

  • транспорту спеціалізованого призначення та такого, що здійснює перевезення небезпечного, швидкопсувного вантажу, людей, живих тварин і птиці;
  • вантажу для запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, для потреб військових, оборони;
  • товарів подвійного призначення, гуманітарної допомоги.

 

Також діятиме дозвіл на пересування автівок, які здійснюють міжнародні перевезення. Для цього треба бути зареєстрованим в електронній системі "єЧерга".

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

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