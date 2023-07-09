В Одесской области ограничат движение грузовиков

Грузовик на дороге. Фото: pixabay

С завтрашнего дня в Одесской области вступают в силу летние ограничения по времени на движение грузового транспорта. Соблюдение правил будут круглосуточно проверяться всеми профильными службами.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители отмечают, что ограничения будут действовать с 18:00 до 10:00 на некоторых промежутках трасс.

Где ограничат движение

М-15 Одесса — Рени,

М-05 Киев — Одесса,

М-14 Одесса — Мелитополь.

Кого не касаются ограничения

транспорта специализированного назначения и осуществляющего перевозки опасного, скоропортящегося груза, людей, живых животных и птицы;

груза для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, нужд военных, обороны;

товаров двойного назначения, гуманитарной помощи

Также будет действовать разрешение на передвижение автомобилей, осуществляющих международные перевозки. Для этого нужно быть зарегистрированным в электронной системе "єЧерга".

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.