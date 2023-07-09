В Одесской области ограничат движение грузовиков

Летние ограничения для грузовиков в Одесской области: что известно
С завтрашнего дня в Одесской области вступают в силу летние ограничения по времени на движение грузового транспорта. Соблюдение правил будут круглосуточно проверяться всеми профильными службами.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители отмечают, что ограничения будут действовать с 18:00 до 10:00 на некоторых промежутках трасс.
Где ограничат движение
- М-15 Одесса — Рени,
- М-05 Киев — Одесса,
- М-14 Одесса — Мелитополь.
Кого не касаются ограничения
- транспорта специализированного назначения и осуществляющего перевозки опасного, скоропортящегося груза, людей, живых животных и птицы;
- груза для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, нужд военных, обороны;
- товаров двойного назначения, гуманитарной помощи
Также будет действовать разрешение на передвижение автомобилей, осуществляющих международные перевозки. Для этого нужно быть зарегистрированным в электронной системе "єЧерга".
Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.