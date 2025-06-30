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Головна Одеса Літо в Одесі — яка температура Чорного моря сьогодні

Літо в Одесі — яка температура Чорного моря сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 04:16
Погода в Одесі 30 червня: температура моря та повітря
Мати з дитиною купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день червня в Одесі буде теплим і без дощу. Температура повітря сягатиме майже +30 °C, а вітер відчуватиметься сильніше, ніж зазвичай. Водночас море поки не прогрілося — вода залишається прохолодною.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Сьогодні, 30 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність і суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +27…+29°C, вночі — +18…+20°C. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю до 14 м/с.

Температура морської води становить +17...+18°C. Купання можливе, але вода ще прохолодна, особливо для дітей та людей із чутливою терморегуляцією.

Літо в Одесі — яка температура Чорного моря сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

По області погода трохи динамічніша — місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Повітря прогріється до +31°C. Видимість на дорогах хороша, але водіям варто зважати на пориви вітру до 14 м/с, особливо вдень.

Узбережжя залишатиметься вітряним — краще обирати затишні ділянки пляжу.

Літо в Одесі — яка температура Чорного моря сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Штормове попередження на Одещині

Також вздовж узбережжя Одещини діє Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Вдень 30 червня очікується вітер північно-західний 12-14 м/с, помірне хвилювання моря. 

Літо в Одесі — яка температура Чорного моря сьогодні - фото 1
Попередження про шторм. Фото: скриншот Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні. Також ми писали, що в Одеській області помітили гігантську осу

Одеса Чорне море Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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