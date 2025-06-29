Погода в Одесі 29 червня: температура моря та повітря

Море в Одесі ще холодне — яка температура води сьогодні
Сьогодні, у неділю, 29 червня, в Одесі буде тепло й без дощу, але море поки що не тішить. Температура морської води залишається низькою. Уздовж узбережжя — сильний вітер і хвилі. Водночас в регіоні триває пожежонебезпечний період.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі у неділю
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
- Температура морської води +16...+17 °С.
Погода в Одеській області у неділю
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Штормове попередження на Одещині
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає також про сильний північно-західний вітер — до 14 м/с, а місцями пориви сягатимуть 17 м/с. Через це в морі очікується значне хвилювання, а в Дніпро-Бузькому лимані — короткочасне зниження рівня води.
У регіоні також оголошено жовтий рівень небезпеки. На узбережжі діють обмеження через погодні умови, які можуть бути небезпечними для відпочивальників.
Пожежна небезпека в Одеській області
Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.
Нагадаємо, найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль. Також ми писали, що сьогодні погода в Україні очікується з періодичними локальними дощами.
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