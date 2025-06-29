Погода в Одесі 29 червня: температура моря та повітря

Дівчина біля моря. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, у неділю, 29 червня, в Одесі буде тепло й без дощу, але море поки що не тішить. Температура морської води залишається низькою. Уздовж узбережжя — сильний вітер і хвилі. Водночас в регіоні триває пожежонебезпечний період.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі у неділю

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.

Температура морської води +16...+17 °С.

Погода в Одеській області у неділю

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Штормове попередження на Одещині

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає також про сильний північно-західний вітер — до 14 м/с, а місцями пориви сягатимуть 17 м/с. Через це в морі очікується значне хвилювання, а в Дніпро-Бузькому лимані — короткочасне зниження рівня води.

У регіоні також оголошено жовтий рівень небезпеки. На узбережжі діють обмеження через погодні умови, які можуть бути небезпечними для відпочивальників.

Попередження про шторм в Одесі. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Пожежна небезпека в Одеській області

Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль. Також ми писали, що сьогодні погода в Україні очікується з періодичними локальними дощами.