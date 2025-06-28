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Головна Одеса Вітер та пожежі — синоптики кажуть про небезпечну погоду в Одесі

Вітер та пожежі — синоптики кажуть про небезпечну погоду в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 16:48
Погода в Одесі 29 червня: прогноз на неділю
Жінка тримає телефон у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області Пожежна небезпека на Одещині

У неділю, 29 червня, в Одесі очікується похолодання. Після кількох днів спеки температура знизиться. День мине без опадів, але сильним вітром і мінливою хмарністю. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Попередження про шторм в Одесі. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 

Вночі та зранку стовпчик термометра триматиметься на рівні +18 °C. Температура відчуватиметься, так само як і фактична, а повітря буде помірно вологим — близько 60%.

Вдень повітря прогріється до +26 °C, але через вітер спека не буде виснажливою. Відчуватиметься максимум +28 °C. Увечері трохи спаде до +25 °C, і стане ще комфортніше — без духоти, із приємним вітерцем.

Протягом доби опадів не прогнозується, небо буде з невеликою хмарністю. Атмосферний тиск залишиться стабільним — 755 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:07, а сховається за обрій о 20:53. Загальна тривалість дня — понад 15 годин. 

В Одесі посвіжішає — синоптики обіцяють приємну прохолоду - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
В Одесі посвіжішає — синоптики обіцяють приємну прохолоду - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Пожежна небезпека на Одещині

Завтра в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка
  • Затишшя
  • Сербка
  • Роздільна
  • Одеса
  • Чорноморськ
  • Білгород-Дністровський
  • Сарата
  • Болград
  • Вилкове
  • Ізмаїл
Вітер та пожежі — синоптики кажуть про небезпечну погоду в Одесі - фото 4
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль. Також ми писали, що у Чорному морі виявили небезпечну рибу з міцними щелепами та отрутою. 

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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