Погода в Одесі 29 червня: прогноз на неділю

Вітер та пожежі — синоптики кажуть про небезпечну погоду в Одесі
У неділю, 29 червня, в Одесі очікується похолодання. Після кількох днів спеки температура знизиться. День мине без опадів, але сильним вітром і мінливою хмарністю. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі та зранку стовпчик термометра триматиметься на рівні +18 °C. Температура відчуватиметься, так само як і фактична, а повітря буде помірно вологим — близько 60%.
Вдень повітря прогріється до +26 °C, але через вітер спека не буде виснажливою. Відчуватиметься максимум +28 °C. Увечері трохи спаде до +25 °C, і стане ще комфортніше — без духоти, із приємним вітерцем.
Протягом доби опадів не прогнозується, небо буде з невеликою хмарністю. Атмосферний тиск залишиться стабільним — 755 мм рт. ст.
Сонце зійде о 05:07, а сховається за обрій о 20:53. Загальна тривалість дня — понад 15 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Пожежна небезпека на Одещині
Завтра в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:
- Любашівка
- Затишшя
- Сербка
- Роздільна
- Одеса
- Чорноморськ
- Білгород-Дністровський
- Сарата
- Болград
- Вилкове
- Ізмаїл
Нагадаємо, найближчим часом літо увійде у права — на півдні України значно підвищиться температура, а опадів буде обмаль. Також ми писали, що у Чорному морі виявили небезпечну рибу з міцними щелепами та отрутою.
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