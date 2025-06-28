Погода в Одессе 29 июня: прогноз на воскресенье: прогноз на воскресенье

Ветер и пожары — синоптики говорят об опасной погоде в Одессе
В воскресенье, 29 июня, в Одессе ожидается похолодание. После нескольких дней жары температура снизится. День пройдет без осадков, но сильным ветром и переменной облачностью. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью и утром столбик термометра будет держаться на уровне +18 °C. Температура будет ощущаться, так же как и фактическая, а воздух будет умеренно влажным — около 60%.
Днем воздух прогреется до +26 °C, но из-за ветра жара не будет изнурительной. Будет ощущаться максимум +28 °C. Вечером немного спадет до +25 °C, и станет еще комфортнее — без духоты, с приятным ветерком.
В течение суток осадков не прогнозируется, небо будет с небольшой облачностью. Атмосферное давление останется стабильным — 755 мм рт. ст.
Солнце взойдет в 05:07, а спрячется за горизонт в 20:53. Общая продолжительность дня — более 15 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Пожарная опасность в Одесской области
Завтра в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:
- Любашевка
- Затишье
- Сербка
- Раздельная
- Одесса
- Черноморск
- Белгород-Днестровский
- Сарата
- Болград
- Вилково
- Измаил
Напомним, в ближайшее время лето войдет в права — на юге Украины значительно повысится температура, а осадков будет мало. Также мы писали, что в Черном море обнаружили опасную рыбу с крепкими челюстями и ядом.
Читайте Новини.LIVE!