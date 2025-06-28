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Главная Одесса Ветер и пожары — синоптики говорят об опасной погоде в Одессе

Ветер и пожары — синоптики говорят об опасной погоде в Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 16:48
Погода в Одессе 29 июня: прогноз на воскресенье: прогноз на воскресенье
Женщина держит телефон в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области Пожарная опасность в Одесской области

В воскресенье, 29 июня, в Одессе ожидается похолодание. После нескольких дней жары температура снизится. День пройдет без осадков, но сильным ветром и переменной облачностью. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме в Одессе. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Одессе

Ночью и утром столбик термометра будет держаться на уровне +18 °C. Температура будет ощущаться, так же как и фактическая, а воздух будет умеренно влажным — около 60%.

Днем воздух прогреется до +26 °C, но из-за ветра жара не будет изнурительной. Будет ощущаться максимум +28 °C. Вечером немного спадет до +25 °C, и станет еще комфортнее — без духоты, с приятным ветерком.

В течение суток осадков не прогнозируется, небо будет с небольшой облачностью. Атмосферное давление останется стабильным — 755 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:07, а спрячется за горизонт в 20:53. Общая продолжительность дня — более 15 часов.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
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Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Пожарная опасность в Одесской области

Завтра в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка
  • Затишье
  • Сербка
  • Раздельная
  • Одесса
  • Черноморск
  • Белгород-Днестровский
  • Сарата
  • Болград
  • Вилково
  • Измаил
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Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в ближайшее время лето войдет в права — на юге Украины значительно повысится температура, а осадков будет мало. Также мы писали, что в Черном море обнаружили опасную рыбу с крепкими челюстями и ядом.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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