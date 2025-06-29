Погода в Одессе 29 июня: температура моря и воздуха: температура моря и воздуха

Девушка у моря. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, в воскресенье, 29 июня, в Одессе будет тепло и без дождя, но море пока не радует. Температура морской воды остается низкой. Вдоль побережья — сильный ветер и волны. В то же время в регионе продолжается пожароопасный период.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе в воскресенье

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

Температура морской воды +16...+17 °С.

Погода в Одесской области в воскресенье

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Штормовое предупреждение в Одесской области

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает также о сильном северо-западном ветре — до 14 м/с, а местами порывы будут достигать 17 м/с. Из-за этого в море ожидается значительное волнение, а в Днепро-Бугском лимане — кратковременное снижение уровня воды.

В регионе также объявлен желтый уровень опасности. На побережье действуют ограничения из-за погодных условий, которые могут быть опасными для отдыхающих.

Предупреждение о шторме в Одессе. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме ветра и холодного моря, в нескольких районах Одесской области прогнозируют повышенную пожарную опасность. Из-за жары и ветра даже малейшее возгорание может вызвать распространение огня. Такая ситуация наблюдается в населенных пунктах: Одесса, Черноморск, Раздельная, Измаил, Вилково, Белгород-Днестровский, Сарата, Болград, Любашевка, Затишье, Сербка.

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в ближайшее время лето войдет в права — на юге Украины значительно повысится температура, а осадков будет мало. Также мы писали, что сегодня погода в Украине ожидается с периодическими локальными дождями.