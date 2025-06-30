Погода в Одессе 30 июня: температура моря и воздуха 30 июня: температура моря и воздуха

Мать с ребенком купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день июня в Одессе будет теплым и без дождя. Температура воздуха будет достигать почти +30 °C, а ветер будет ощущаться сильнее, чем обычно. В то же время море пока не прогрелось — вода остается прохладной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Сегодня, 30 июня, в Одессе ожидается переменная облачность и сухая погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29°C, ночью — +18...+20°C. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 14 м/с.

Температура морской воды составит +17...+18 °C. Купание возможно, но вода еще прохладная, особенно для детей и людей с чувствительной терморегуляцией.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

По области погода немного динамичнее - местами возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до +31°C. Видимость на дорогах хорошая, но водителям стоит учитывать порывы ветра до 14 м/с, особенно днем.

Побережье будет оставаться ветреным — лучше выбирать укромные участки пляжа.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Штормовое предупреждение в Одесской области

Также вдоль побережья Одесской области действует Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. Днем 30 июня ожидается ветер северо-западный 12-14 м/с, умеренное волнение моря.

Предупреждение о шторме. Фото: скриншот Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара во время жары в Украине. Также мы писали, что в Одесской области заметили гигантскую осу.