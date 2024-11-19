В Одесі обвалився будинок, постраждалий від обстрілу

Працівники ДСНС рятують жінок. Фото: ДСНС

На вулиці Новосельського у будинку обвалилося перекриття між поверхами. Заблокованими виявилися три жінки. Раніше цей будинок зазнав пошкоджень через російську атаку 15 листопада.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у вівторок, 19 листопада.

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Що відомо

У будинку сталось обрушення перекриття між другим і третім поверхами. Крім того, зруйнувалася сходова клітка. В цей час у квартирі на третьому поверсі перебували три жінки. Рятувальники допомогли їм вибратись із квартири за допомогою триколінної драбини.

Також через обрушення постраждав чоловік. Його госпіталізували до прибуття співробітників ДСНС.

Нагадаємо, в Одесі планують знести деякі пошкоджені росіянами будинки. Натомість на вулиці відновлюють багатоповерхівку, що постраждала внаслідок атаки росіян.