В Одесі знесуть зруйновані РФ будинки

Рятувальники гасять пожежу після російського удару. Фото: Олег Кіпер

В Одесі частково демонтують житлові будівлі на Дачі Ковалевського, пошкоджені внаслідок російської атаки 18 жовтня. Мешканцям обіцяють допомогти пережити зиму.

Про це йшлося на позачерговому засіданні виконкому Одеської міськради.

Читайте також:

Що вирішили

Виконком затвердив звіт з технічного обстеження будинку, за яким буде проведено демонтаж. Папери також затвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Все це дозволить мешканцям провести демонтажні роботи та підготувати помешкання до зимового періоду. З боку одеського муніципалітету буде надано повне сприяння та допомога", — розповів в. о. міського голови Одеси Олександр Філатов.

У мерії зазначили, що у жовтні мешканці пошкоджених будинків вже отримали по 10,8 тис. грн на ремонт житла. Наразі ведуться перемовини з благодійними фондами і громадськими організаціями про надання будматеріалів.

Нагадаємо, 18 жовтня росіяни випустили ракету по приватному сектору Одеси. Загорілися триповерхова будівля та два легкових автомобілі поруч. Також постраждали понад десять приватних будинків. На щастя, обійшлося без поранених.

Також ми писали про те, що в Одесі відновлюють ЖК "Люксембург", в який влучила російська ракета.