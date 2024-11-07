В Одессе снесут разрушенные РФ дома

Спасатели тушат пожар после российского удара. Фото: Олег Кипер

В Одессе частично демонтируют жилые здания на Даче Ковалевского, поврежденные в результате российской атаки 18 октября. Жителям обещают помочь пережить зиму.

Об этом говорилось на внеочередном заседании исполкома Одесского горсовета.

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Исполком утвердил отчет по техническому обследованию дома, согласно которому будет проведен демонтаж. Бумаги также утвердила областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Все это позволит жителям провести демонтажные работы и подготовить жилье к зимнему периоду. Со стороны одесского муниципалитета будет предоставлено полное содействие и помощь", — рассказал и. о. городского головы Одессы Александр Филатов.

В мэрии отметили, что в октябре жильцы поврежденных домов уже получили по 10,8 тыс. грн на ремонт жилья. В настоящее время ведутся переговоры с благотворительными фондами и общественными организациями о предоставлении стройматериалов.

Напомним, 18 октября россияне выпустили ракету по частному сектору Одессы. Загорелись трехэтажное здание и два легковых автомобиля рядом. Также пострадали более десяти частных домов. К счастью, обошлось без раненых.

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