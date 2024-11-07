В Одессе снесут разрушенные РФ дома

В Одессе снесут поврежденные россиянами дома — какие именно
В Одессе частично демонтируют жилые здания на Даче Ковалевского, поврежденные в результате российской атаки 18 октября. Жителям обещают помочь пережить зиму.
Об этом говорилось на внеочередном заседании исполкома Одесского горсовета.
Что решили
Исполком утвердил отчет по техническому обследованию дома, согласно которому будет проведен демонтаж. Бумаги также утвердила областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Все это позволит жителям провести демонтажные работы и подготовить жилье к зимнему периоду. Со стороны одесского муниципалитета будет предоставлено полное содействие и помощь", — рассказал и. о. городского головы Одессы Александр Филатов.
В мэрии отметили, что в октябре жильцы поврежденных домов уже получили по 10,8 тыс. грн на ремонт жилья. В настоящее время ведутся переговоры с благотворительными фондами и общественными организациями о предоставлении стройматериалов.
Напомним, 18 октября россияне выпустили ракету по частному сектору Одессы. Загорелись трехэтажное здание и два легковых автомобиля рядом. Также пострадали более десяти частных домов. К счастью, обошлось без раненых.
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