В Одессе обрушился дом, пострадавший от обстрела

Работники ГСЧС спасают женщин. Фото: ГСЧС

На улице Новосельского в доме обрушилось перекрытие между этажами. Заблокированы оказались три женщины. Ранее этот дом получил повреждения из-за российской атаки 15 ноября.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области во вторник, 19 ноября.

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Что известно

В доме произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами. Кроме того, разрушилась лестничная клетка. В это время в квартире на третьем этаже находились три женщины. Спасатели помогли им выбраться из квартиры с помощью трехколенной лестницы.

Также из-за обрушения пострадал мужчина. Его госпитализировали до прибытия сотрудников ГСЧС.

Напомним, в Одессе планируют снести некоторые поврежденные россиянами дома. На улице восстанавливают многоэтажку, пострадавшую в результате атаки россиян.