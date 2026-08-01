Логістика в Криму розсипається: РФ втрачає шляхи постачання

Удар по логістиці РФ на півдні. Фото ілюстративне: Головне управління розвідки

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія може зіткнутися з дедалі більшими проблемами з постачанням пального та інших ресурсів до окупованого Криму. Українські удари вже суттєво ускладнили морську та залізничну логістику, а пошкоджений Кримський міст залишається ризикованим маршрутом. Скорочення поставок поступово впливатиме і на можливості російських військ на півдні. Водночас оцінити реальний масштаб проблем із логістикою можна буде лише з часом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Логістика під тиском

Дмитро Плетенчук зазначив, що російська логістична система в Криму є великою та складною. Тому її проблеми не обов'язково стають помітними одразу після ударів по окремих маршрутах.

"Це велика структура, логістика там дуже товста. Для того, щоб її витіснити, потрібно побачити ситуацію в динаміці", — сказав Плетенчук.

За його словами, для Росії важливими є насамперед втрати матеріальної частини. Йдеться про можливість заправляти та ремонтувати танки, катери й літаки, які використовують окупанти. Плетенчук додав, що нинішня динаміка є позитивною для України, але для оцінки її впливу на російські війська потрібен час.

Дефіцит пального

Проблеми з постачанням можуть вплинути не лише на Крим, а й на російські угруповання на півдні України. Важливий маршрут проходить із Ростова до Джанкоя та забезпечує війська в Криму, а також частину окупаційних сил у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

"Коли цей потік зменшується, їхні можливості щодо ведення бойових дій також зменшуються", — пояснив речник ВМС.

Він зазначив, що пальне потрібне практично для всіх напрямів роботи російських військ — від артилерійських систем до безпілотників, які працюють за допомогою генераторів. За словами Плетенчука, особливо вразливим може бути російське угруповання на Херсонському напрямку. Водночас він наголосив, що точніше оцінити наслідки дефіциту пального можна буде через кілька тижнів.

Шляхи постачання

Росія вже втратила або суттєво обмежила кілька способів доставки ресурсів до Криму. Раніше окупанти використовували великі десантні кораблі, залізничні та автомобільні пороми.

"Великі десантні кораблі, які доставляли зброю, пальне і все необхідне окупантам, були знищені. Решта ховається", — розповів Плетенчук.

За його словами, залізничні пороми також більше не можуть забезпечувати колишні обсяги перевезень. Автомобільні пороми мають менші можливості, а їхнє використання також стало проблемним.

Кримський міст

Ще одним потенційним маршрутом залишається Кримський міст. Однак, за словами речника ВМС, наразі немає підтвердженої інформації про те, що Росія почала активно перевозити ним пальне або важку броньовану техніку.

"Міст уже пошкоджений, і це небезпечно для них. Ми можемо повторити те, що вже робили", — зазначив Плетенчук.

Водночас росіянам залишається сухопутний маршрут через окуповані території. Але він проходить ближче до лінії фронту, а отже, є більш уразливим для українських ударів.

Коридор для поставок

Плетенчук вважає, що наразі Росія не має простого способу швидко замінити втрачені маршрути. Повітряні перевезення не здатні забезпечити необхідні обсяги, а використання авіації є дорогим і складним.

"Поки що перспективи, що вони знайдуть якийсь телепорт, немає. Аеропортом такі обсяги не навозиш", — додав речник ВМС.

За його словами, розвиток українських дронових спроможностей також посилює тиск на російську логістику. Тому ситуація з постачанням до окупованого Криму для Росії залишається складною.

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорноморський флот Росії більше не виконує ті завдання, заради яких його створювали. Більшість бойових кораблів переховується в Новоросійську, а спроби відновити флот регулярно зривають українські удари. Кремль утримує його в Чорному морі переважно з політичних причин.

Також Новини.LIVE писали, що в окупованому Криму ситуація з електропостачанням сильно відрізняється залежно від району. Найскладніше зараз на півночі півострова, де без світла люди можуть залишатися до двох тижнів. Також там є проблеми з водопостачанням. Водночас ситуація з пальним дещо покращилася, хоча ціни залишаються високими.