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Логістика ворога знищується не тільки у Криму, — Братчук про удари по територіям РФ

6 червня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Україна наносить удари по логістичним центрам ворога
Українська артилерія атакуэпозицыъ ворога. Фото: АрміяInforn
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Стратегічний напрямок знищення ворожої логістики на території тимчасово окупованого Криму приносить відчутні результати. Так, удари українських бійців досягають не тільки територій півострову, а й прифронтових регіонів РФ.

Про це в етері національного марафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук

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Удари по логістичних центрах помітно погіршують ефективність російської армії. Окрім цього, ареал таких уражень не обмежується Кримом. Так, удари вже наносяться по об'єктах на території країни-агресорки. 

"І сьогодні функціонал цієї логістики зменшується. Тим більше цей ареал знищення розширюється і вже перекинувся на Ростовську область, Краснодарський край. І сьогоднішні події вночі на Новошахтинському НПЗ лише це підтверджують. Думаю, що ці удари ставатимуть ще більш дошкульними", — зазначив речник УДА.

Більше про стан логістики росіян

Ми писали, що російська логістика на території тимчасово окупованого Криму знаходиться на межі зриву. Кримська паромна переправа була основною логістичною гілкою забезпечення інтересів армії РФ на півострові, але зараз вона не здатна забезпечити такий обсяг перевезень. Недобудована залізниця також під загрозою ударів з боку ЗСУ.

Однак незважаючи на суттєві пошкодження Кримського мосту, окупанти на півострові все одно його експлуатують. Так, росіяни продовжують використовувати сполучення, проте обмежено та з більшими затратами. 

Додамо, що замість Кримського мосту ворог перейшов на сухопутні маршрути через тимчасово захоплену територію. Іноземні аналітики стверджують, що протягом останніх трьох місяців залізничною лінією мосту майже не курсували військові вантажні поїзди.

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російські війська
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