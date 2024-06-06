Украина наносит удары по логистическим центрам врага

Украинская артиллерия атакуэпозицыъ врага. Фото: АрмияInforn

Стратегическое направление уничтожения враждебной логистики на территории временно оккупированного Крыма приносит ощутимые результаты. Так, удары украинских бойцов достигают не только территорий полуострова, но и прифронтовых регионов РФ.

Об этом в эфире национального марафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Удары по логистическим центрам заметно ухудшают эффективность русской армии. Кроме того, ареал таких поражений не ограничивается Крымом. Так, удары уже наносятся по объектам на территории страны-агрессорки.

"И сегодня функционал этой логистики уменьшается. Тем более, этот ареал уничтожения расширяется и уже перекинулся на Ростовскую область, Краснодарский край. И сегодняшние события ночью на Новошахтинском НПЗ только это подтверждают. Думаю, что эти удары будут становиться еще более чувствительными" , — отметил представитель УДА.

Больше о состоянии логистики россиян

Мы писали, что российская логистика на территории временно оккупированного Крыма находится на грани срыва. Крымская паромная переправа являлась основной логистической ветвью обеспечения интересов армии РФ на полуострове, но сейчас она не способна обеспечить такой объем перевозок. Недостроенная железная дорога также под угрозой ударов со стороны ВСУ.

Однако, несмотря на существенные повреждения Крымского моста, оккупанты на полуострове все равно его эксплуатируют. Россияне продолжают использовать соединение, однако ограниченно и с большими затратами.

Добавим, что вместо Крымского моста враг перешел на сухопутные маршруты через временно захваченную территорию. Иностранные аналитики утверждают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда.