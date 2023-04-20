Скандал навколо логотипу Одеси продовжується

Логотип Одеси біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Логотип-бренд Одеси, створений прокремлівським дизайнером змінювати не будуть. Робити нову айдентику місту економічно невигідно.

Про це повідомив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

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За його словами змінювати символ наразі недоречно, адже самі одесити і гості міста не асоціюють цей символ з Росією.

"Студія це велика структура, яка до недавнього часу мала свій офіс в Україні, в Києві, і дуже багато зробила проєктів для багато гучних імен у нашій країні, які і до сьогоднішнього дня користуються цим дизайном. У студії були певні працівники, які працювали над дизайном, але то був швидкий дизайн, який був прийнятий містом, і з 2012 року студія ніколи не мала нічого спільного із просуванням і розвитком цього символу в Одесі", — наголосив Ліптуга.

Зазначимо, що директор департаменту є співвласником прав на бренд міста і ніяк не коментує заяв Лєбєдєва про приєднання Одеси до Росії.

Нагадаємо, що самі містяни обурені позицією російського дизайнера щодо Одеси. Вони вважають, що ім’я людини, яка закликає ворожі війська захопити місто, назавжди має зникнути з одеської історії. Тим часом декотрі депутати міської ради кажуть, що символ варто змінити на більш сучасний, який би розкрив ідею міста.