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Логотип Одессы менять не будут: в городском совете объяснили причину

20 апреля 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Скандал вокруг логотипа Одессы продолжается
Логотип Одессы возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Логотип-бренд Одессы, созданный прокремлевским дизайнером, менять не будут. Делать новую айдентику городу экономически невыгодно.

Об этом сообщил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

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По его словам, менять символ пока неуместно, ведь сами одесситы и гости города не ассоциируют этот символ с Россией.

"Студия это большая структура, которая до недавнего времени имела свой офис в Украине, в Киеве, и очень много сделала проектов для многих громких имен в нашей стране, которые и до сегодняшнего дня пользуются этим дизайном. В студии были определенные работники, работавшие над дизайном, но это был быстрый дизайн, который был принят городом, и с 2012 года студия никогда не имела ничего общего с продвижением и развитием этого символа в Одессе", — подчеркнул Липтуга.

Отметим, что сам директор департамента является совладельцем прав на бренд города и никак не комментирует заявления Лебедева о присоединении Одессы к России.

Напомним, что сами горожане возмущены позицией российского дизайнера по отношению к Одессе. Они считают, что имя человека, призывающего вражеские войска захватить город, навсегда должно исчезнуть из одесской истории. Между тем, некоторые депутаты городского совета говорят, что символ следует изменить на более современный, который бы раскрыл идею города.

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