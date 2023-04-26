Maersk розвиватиме вантажну інфраструктуру Одещини

Підписання меморандуму про партнерство. Фото: Агенція регіонального розвитку

На Одещині планують розвивати інфраструктуру для вантажних перевезень. У регіоні цим займатиметься компанія Maersk.

Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Одеської області.

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У відомстві зазначають, що принцип "Одещина — логістичний та аграрний хаб для Європи" стане одним з ключових у плануванні повоєнного відновлення та розвитку нашого регіону. ТОВ "Maersk" підписала меморандум про співробітництво з Агенцією регіонального розвитку.

"Партнерство спрямоване на соціально-економічний розвиток, шляхом залучення інвестицій, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, підготовки та реалізації інвестиційних й грантових проєктів, поліпшення бізнес-клімату у сфері контейнерних перевезеннях усіх видів, внутрішньопортовому експедуванню вантажів, експедуванні та митного оформлення вантажів", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Одеська область є ключовим транспортним вузлом на півдні України, через який проходять міжнародні транспортні коридори. Логістика є важливою частиною економіки регіону, та забезпечує ефективний експорт та імпорт товарів, вихід наших виробників на нові ринки збуту, а також підтримує світову продовольчу безпеку.

Нагадаємо, за 2023 рік Ізмаїльський порт перевантажив 197 тис. тонн вантажу. Переважно державне підприємство займалося транспортуванням імпортних судів.