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Maersk розвиватиме вантажну інфраструктуру Одещини: деталі

26 квітня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Maersk розвиватиме вантажну інфраструктуру Одещини
Підписання меморандуму про партнерство. Фото: Агенція регіонального розвитку
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині планують розвивати інфраструктуру для вантажних перевезень. У регіоні цим займатиметься компанія Maersk.

Про це повідомили в Агенції регіонального розвитку Одеської області.

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У відомстві зазначають, що принцип "Одещина — логістичний та аграрний хаб для Європи" стане одним з ключових у плануванні повоєнного відновлення та розвитку нашого регіону. ТОВ "Maersk" підписала меморандум про співробітництво з Агенцією регіонального розвитку.

"Партнерство спрямоване на соціально-економічний розвиток, шляхом залучення інвестицій, створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, підготовки та реалізації інвестиційних й грантових проєктів, поліпшення бізнес-клімату у сфері контейнерних перевезеннях усіх видів, внутрішньопортовому експедуванню вантажів, експедуванні та митного оформлення вантажів", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Одеська область є ключовим транспортним вузлом на півдні України, через який проходять міжнародні транспортні коридори. Логістика є важливою частиною економіки регіону, та забезпечує ефективний експорт та імпорт товарів, вихід наших виробників на нові ринки збуту, а також підтримує світову продовольчу безпеку.

Нагадаємо, за 2023 рік Ізмаїльський порт перевантажив 197 тис. тонн вантажу. Переважно державне підприємство займалося транспортуванням імпортних судів. 

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