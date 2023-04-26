Maersk будет развивать грузовую инфраструктуру Одесской области

Подписание меморандума о партнерстве. Фото: Агентство регионального развития

В Одесской области планируют развивать инфраструктуру для грузовых перевозок. В регионе этим будет заниматься компания Maersk.

Об этом сообщили в Агентстве регионального развития Одесской области.

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В ведомстве отмечают, что принцип "Одесчина — логистический и аграрный хаб для Европы" станет одним из ключевых в планировании послевоенного восстановления и развития нашего региона. ООО "Maersk" подписало меморандум о сотрудничестве с Агентством регионального развития.

"Партнерство направлено на социально-экономическое развитие, путем привлечения инвестиций, создания благоприятных условий для деятельности инвесторов, подготовки и реализации инвестиционных и грантовых проектов, улучшения бизнес-климата в сфере контейнерных перевозок всех видов, внутрипортового экспедирования грузов, экспедирования и таможенного оформления грузов", – говорится в сообщении.

Отметим, что Одесская область является ключевым транспортным узлом на юге Украины, по которому проходят международные транспортные коридоры. Логистика является важной частью экономики региона, обеспечивает эффективный экспорт и импорт товаров, выход наших производителей на новые рынки сбыта, а также поддерживает мировую продовольственную безопасность.

Напомним, за 2023 год Измаильский порт перегрузил 197 тыс. тонн груза. В основном государственное предприятие занималось транспортировкой импортных судов.