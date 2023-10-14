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Магнітола за 35 тисяч у машину мера Миколаєва: ще один скандальний тендер

14 жовтня 2023 17:06
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Магнітола за 35 тисяч у машину мера Миколаєва: ще один скандальний тендер
Сєнкевич та його Lexus. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Миколаївська міська рада здійснила несподівану покупку для міського голови Олександра Сєнкевича. Виконавчий комітет придбав автомагнітолу Torssen Lexus LS460 F10232 4G Carplay DSP майже за 1000 доларів США. 

Відповідний тендер був розміщений в системі електронних закупівель Prozorro.

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Переможцем торгів став підприємець Паненко Олександр Вікторович, який запропонував доставити автомагнітолу за 35 116 грн. Саме ця сума була означена в тендерній заявці як очікувана вартість закупівлі. Відомо, що товар має бути доставлений до кінця поточного року.

Слід зазначити, що за даними пошукового запиту в Google, вартість цієї мультимедійної системи в Україні не перевищує 20 000 грн.

Вартість пристрою. Фото: скриншот

Додамо, що автомобілем Lexus LS460 користується саме мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, у 2018 році міського голову оштрафували за неправильне паркування цієї автівки.

Нагадаємо, в Одеській обласній лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер. 

Також ми писали, що у селі Дачне Білгород-Дністровського району чиновниці повідомили про підозру у службовій недбалості. Це сталося через несвоєчасну перевірку цін та вибір менш вигідних умов закупівлі.

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