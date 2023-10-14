Магнитола за 35 тысяч в машину мэра Николаева: еще один скандальный тендер

Сенкевич и его Lexus. Фото: скриншот

Николаевский городской совет совершил неожиданную покупку для городского головы Александра Сенкевича. Исполнительный комитет приобрел автомагнитолу Torssen Lexus LS460 F10232 4G Carplay DSP почти за 1000 долларов США.

Соответствующий тендер был размещен в системе электронных закупок Prozorro.

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Победителем торгов стал предприниматель Паненко Александр Викторович, предложивший доставить автомагнитолу за 35 116 грн. Именно эта сумма была указана в тендерной заявке в качестве ожидаемой стоимости закупки. Известно, что товар должен быть доставлен до конца этого года.

Следует отметить, что по данным поискового запроса в Google стоимость этой мультимедийной системы в Украине не превышает 20 000 грн.

Стоимость устройства. Фото: скриншот

Добавим, что автомобилем Lexus LS460 пользуется именно мэр Николаева Александр Сенкевич, в 2018 году мэра оштрафовали за неправильную парковку этого автомобиля.

Напомним, в Одесской областной больнице планируют реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

Также мы писали, что в селе Дачное Белгород-Днестровского района чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности. Это произошло из-за несвоевременной проверки цен и выбора менее выгодных условий закупки.