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На Одещині чиновниця переплатила десятки тисяч за генератори

18 вересня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині чиновниця переплатила десятки тисяч за генератори
Генератор. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У селі Дачне Білгород-Дністровського району чиновниці повідомили про підозру за службовою недбалістю. Це стало через несвоєчасну перевірку цін та вибір менш вигідних умов закупівлі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Чиновниця, яка обіймала посаду головного бухгалтера сільської ради, несла відповідальність за організацію закупівель. Вона уклала договір на придбання двох дизельних генераторів на суму 360 тисяч гривень з підприємством, ціни на які значно перевищували ринкові стандарти. Ця недбалість призвела до переплати бюджетних коштів у розмірі 149 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на чиновницю

Слідчі встановили цю порушницю та висунули їй підозру за статтею 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. За цим статутом їй загрожує штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 68 000 гривень), обмеження волі на строк до двох років або виправні роботи на той же строк, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі чиновницю відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, в Одеській області скерували до суду справу про злочинну групу, яка привласнила гроші на будівництво амбулаторії. Відомо, що шахраї "відмили" собі понад 7,5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що  Служба безпеки України в Одеській області викрила голову однієї з об'єднаних територіальних громад у корупції. Чоловік незаконно привласнив кошти під час тендерів на капітальні та поточні ремонти місцевого бомбосховища. 

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