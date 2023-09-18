В Одесской области чиновница переплатила десятки тысяч за генераторы

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В селе Дачное Белгород-Днестровского района чиновнице сообщили о подозрении по служебной халатности. Это стало из-за несвоевременной проверки цен и выбора менее выгодных условий закупки.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Чиновница, занимавшая должность главного бухгалтера сельского совета, несла ответственность за организацию закупок. Она заключила договор на приобретение двух дизельных генераторов в сумме 360 тысяч гривен с предприятием, цены на которые значительно превышали рыночные стандарты. Эта халатность привела к переплате бюджетных средств в размере 149 тысяч гривен.

Какое наказание ждет чиновницу

Следователи установили эту нарушительницу и выдвинули ей подозрение по статье 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. По этому уставу ей грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 68 000 гривен), ограничение свободы на срок до двух лет или исправительные работы на тот же срок, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В настоящее время чиновница отстранена от занимаемой должности.

Напомним, в Одесской области было направлено в суд дело о преступной группе, которая присвоила деньги на строительство амбулатории. Известно, что мошенники "отмыли" себе более 7,5 миллиона гривен.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила главу одной из объединенных территориальных общин в коррупции. Мужчина незаконно присвоил средства во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.