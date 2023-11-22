Одеський морвокзал сьогодні. Фото: Новини.LIVE

25 вересня під час чергової російської атаки було знищено Одеський морвокзал. До повномасштабного вторгнення це було одне із найулюбленіших місць для прогулянок не лише для одеситів, а й для туристів. Сьогодні ж знищений готель став символом терору з боку ворога.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, яким вони бачать морвокзал після війни.

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Пам’ятник ненависті

Історія одеського морвокзалу бере початок аж із часів заснування міста, тоді було завдання відкрити Одесу для широкої світової торгівлі. Багато часу в місті не існувало місця, звідки могли б відходити кораблі з пасажирами. Лише у 1968 році було збудовано сучасний та зручний комплекс. Вже в роки незалежності провели кілька реконструкцій будівлі та оновили фасад морських воріт.

Морвокзал Одеси до війни. Фото: google.com

Павло нещодавно прийшов із рейсу, каже, що для нього Одеський морвокзал був місцем, куди любив ходити з друзями. Але відновлювати його сьогодні вважає недоцільним, оскільки гроші мають іти насамперед на армію.

"Це знакова споруда для міста, але сьогодні він став пам’ятником ненависті до Російської Федерації, якщо виражатись культурно. Боляче… Я пов’язаний з портом, я моряк. І вважаю, що він має бути дуже технологічним, сучасним. Сподіваюсь, колись відбудуємо і зробимо стандарт світовий. А зараз, мені здається, він більш існує як історична пам’ятка", — каже Павло.

Моряк Павло. Фото: Новини.LIVE

Антоніна з Миколаєва виїхала з України на початку війни та приїхали в гості. З Одесою в жінки пов’язано студентство та молодість. Зараз, дивлячись на те, що залишилося від морвокзалу, ледве стримує сльози.

"Ця війна і все, що сталося, це тяжко. Коли приїжджаю і дивлюся на все це, серце розривається. Багато моїх знайомих і родичів на війні. Це дуже тяжко. Морвокзал не повинен бути таким, як зараз є. І життя на Україні теж не повинно бути таке", — розповідає Антоніна.

Гостя міста Антоніна. Фото: Новини.LIVE

Яким має бути Одеський морвокзал

Для корінної одеситки Ірини морвокзал — це не просто враження, а частина життя. За її словами, це невідокремна частина міста та один з його символів.

"Для мене морвокзал — це наше місто. Хочеться повернутися в дитинство, і щоб усе, як воно було, так і стало зараз. Хочеться, щоб залишилося те, що було в дитинстві", — зізнається Ірина.

Корінна одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE

Молода мама Вікторія дуже полюбляла прогулянки біля моря та на морвокзалі. Коли його зруйнували, то було дуже боляче, адже з цим місцем пов'язано багато хороших спогадів. Дуже довго дівчина не наважувалася поглянути на те, що залишилося після обстрілу.

"Він був дуже гарний, але прийшла дуже погана країна і зруйнувала нашу красу. Перший раз бачу його після обстрілу. Дуже прикро, що так сталося. Дуже шкода. Треба його відновити. Він був прекрасний, дуже гарний до війни. Якщо його зроблять таким, яким він був раніше, було б чудово", — каже Вікторія.

Молода мати Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Позитивні спогади про морвокзал і в Юрія. Він зізнається, що тут минула вся його молодість. Але якщо говорити про відновлення, то одесит категорично проти, щоб там знову був великий готель, який псував увесь вид на море.

"Вокзал повинен бути таким, яким він був 20-30 років тому, а не який зараз стоїть. А особисто для мене — ну, це моя молодість минула тут, моє життя... Тому морвокзал повинен залишитися таким, яким він є, але без цього готелю. Він тут зайвий", — наголошує Юрій.

Одесит Юрій з онуком. Фото: Новини.LIVE

Яким буде Одеський морвокзал, поки що говорити рано. Ясно одне, що проведуть конкурси та оберуть найкращий проєкт. Тоді ж і стане зрозумілим, скільки коштуватиме відновлення. Але зараз головне — перемогти. І саме на це мають бути кинуті всі сили — вважають одесити.