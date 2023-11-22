Знищений готель став символом терору з боку ворога

Одесский морвокзал сегодня. Фото: Новини.LIVE

25 сентября во время очередной российской атаки был уничтожен Одесский морвокзал. До полномасштабного вторжения это было одно из любимых мест для прогулок не только одесситов, но и туристов. Сегодня же уничтоженная гостиница стала символом террора со стороны врага.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, каким они видят морвокзал после войны.

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Памятник ненависти

История одесского морвокзала берет свое начало аж со времен основания города, тогда была задача открыть Одессу для широкой мировой торговли. Много времени в городе не существовало места, откуда могли бы отходить корабли с пассажирами. Только в 1968 году был построен современный и удобный комплекс. Уже в годы независимости провели несколько реконструкций здания и обновили фасад морских ворот.

Морвокзал Одессы до войны. Фото: google.com

Павел недавно пришел из рейса и говорит, что для него Одесский морвокзал был местом, куда он любил ходить с друзьями. Но восстанавливать его сегодня считает нецелесообразным, поскольку деньги должны идти в первую очередь на армию.

"Это знаковое сооружение для города, но сегодня он стал памятником ненависти к Российской Федерации, если выражаться культурно. Больно… Я связан с портом, я моряк. И считаю, что он должен быть очень технологичным, современным. Надеюсь, когда-нибудь отстроим как мировой стандарт. А сейчас, мне кажется, он больше существует как исторический памятник", — говорит Павел.

Павел считает, что восстанавливать морвокзал сейчас рано. Фото: Новини.LIVE

Антонина из Николаева уехала из Украины после начала войны, сейчас приехали в гости. С Одессой у женщины связано студенчество и молодость. Сейчас, глядя на то, что осталось от морвокзала, едва сдерживает слезы.

"Эта война и все, что произошло, это тяжело. Когда приезжаю и смотрю на все это, сердце разрывается. Многие мои знакомые и родственники на войне. Это очень тяжело. Морвокзал не должен быть такой, как сейчас. И жизнь на Украине тоже не должна быть такой", — рассказывает Антонина.

Гостья города Антонина. Фото: Новини.LIVE

Каким должен быть Одесский морвокзал

Для коренной одесситки Ирины морвокзал — это не просто воспоминания, а и отрезок жизни. По ее словам, это неотъемлемая часть города и один из его символов.

"Для меня морвокзал — это наш город. Хочется вернуться в детство, и чтобы все, как оно было, так и стало сейчас. Хочется, чтобы осталось то, что было в детстве", — признается Ирина.

Коренная одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE

Молодая мама Виктория очень любила прогулки у моря и на морвокзале. Когда его разрушили, было очень больно, ведь с этим местом связано много хороших воспоминаний. Очень долго девушка не решалась посмотреть на то, что осталось после обстрела.

"Он был очень красивый, но пришла очень плохая страна и разрушила нашу красоту. Первый раз вижу его после обстрела. Очень жаль, что так произошло. Очень жаль. Надо его восстановить. Он был прекрасен, очень красивый до войны. Если его сделают таким, каким он был раньше, было бы прекрасно", — говорит Виктория.

Молодая мать Виктория. Фото: Новини.LIVE

Положительные воспоминания о морвокзале и у Юрия. Он признается, что здесь прошла вся его молодость. Но если говорить о восстановлении, то одессит категорически против, чтобы там снова была большая гостиница, которая портила весь вид на море.

"Морвокзал должен быть таким, каким он был 20-30 лет назад, а не какой сейчас стоит. А лично для меня — ну, это моя молодость прошла здесь, моя жизнь... Поэтому морвокзал должен остаться таким, какой он есть, но без этого отеля. Он здесь лишний", — отмечает Юрий.

Одессит Юрий с внуком. Фото: Новини.LIVE

Каким будет Одесский морвокзал, пока говорить рано. Понятно одно, что проведут конкурсы и выберут лучший проект. Тогда и станет ясно, во сколько обойдется восстановление. Но сейчас главное — победить. И именно на это должны быть брошены все силы — считают одесситы.