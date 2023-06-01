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Майже 10 тисяч одеситів залишились без світла: в чому причина

1 червня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже 10 тисяч одеситів залишились без світла: в чому причина
Дівчина сидить при свічці. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У четвер, 1 червня, сталося аварійне відключення електрообладнання на одній з підстанцій у місті Одеса, яка забезпечує житловий мікрорайон Черемушки. Як результат, близько 9800 жителів тимчасово залишилися без світла.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Вже о 13:11 енергетики з ДТЕК Одеські електромережі зуміли відновити постачання електроенергії для клієнтів, використовуючи резервне джерело. Зараз фахівці активно вивчають причини та деталі аварії, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків, лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

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