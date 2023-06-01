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Около 10 тысяч одесситов остались без света: в чем причина

1 июня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Около 10 тысяч одесситов остались без света: в чем причина
Девушка сидит на свече. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В четверг, 1 июня, произошло аварийное отключение электрооборудования на одной из подстанций в городе Одесса, обеспечивающей жилищный микрорайон Черемушки. В результате около 9800 жителей временно остались без света.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Уже в 13:11 энергетики ДТЭК Одесские электросети сумели возобновить поставки электроэнергии для клиентов, используя резервный источник. Сейчас специалисты активно изучают причины и детали аварии, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

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