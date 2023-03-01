Майже 20 вулиць Одеси залишились без тепла: в чому причина
Сьогодні, 1 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Це пов’язано з аварійними роботами.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У зв'язку з проведенням КП "Теплопостачання міста Одеса" невідкладних аварійно-технічних робіт на магістралі d500 сьогодні, 01 березня, буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Орієнтовний час закінчення робіт до 20:00", — йдеться в повідомленні.
Де не буде тепла:
- Садова,
- Пастера,
- Дерибасівська,
- Торгова,
- Кінна,
- Ольгієвська,
- Софіївська,
- Єлісаветинська,
- Коблевська,
- Гаванна,
- Єкатериненська,
- Ланжеронівська,
- Грецька,
- Князівська,
- Пушкінська,
- Буніна,
- пр. Маяковського,
- пр. Некрасова,
- пр. Воронцовський.
Нагадаємо, в ногу зі змінами сум виплат військовим-пенсіонерам, держава намагається підтримати родини, які втратили рідних на фронті. Одеситам слід розраховувати не на повне відшкодування платіжки за комунальні послуги. Згідно зі змінами рідні загиблих захисників та захисниць матимуть право на відшкодування 50% оплати комунальних послуг. Деталі читайте в матеріалі.