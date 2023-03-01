Около 20 улиц Одессы остались без тепла

Возобновить теплоснабжение должны уже вечером

Сегодня, 1 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Это связано с аварийными работами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одесса" безотлагательных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 1 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Ориентировочное время окончания работ до 20:00", — говорится в сообщении.

Где не будет тепла:

Садовая,

Пастера,

Дерибасовская,

Торговая,

Конная,

Ольгиевская,

Софиевская,

Елисаветинская,

Коблевская,

Гаванна,

Екатериненская,

Ланжероновская,

Греческий,

Княжеская,

Пушкинская,

Бунина,

пр. Маяковского,

пр. Некрасова,

пр. Воронцовский.

Напомним, в ногу с изменениями сумм выплат военным-пенсионерам, государство пытается поддержать семьи, потерявшие родных на фронте. Одесситам следует рассчитывать не на полное возмещение платежей за коммунальные услуги. Согласно изменениям, родственники погибших защитников и защитниц будут иметь право на возмещение 50% оплаты коммунальных услуг. Детали читайте в материале.