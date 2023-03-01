Около 20 улиц Одессы остались без тепла: в чем причина
Сегодня, 1 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Это связано с аварийными работами.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одесса" безотлагательных аварийно-технических работ на магистрали d500 сегодня, 1 марта, будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Ориентировочное время окончания работ до 20:00", — говорится в сообщении.
Где не будет тепла:
- Садовая,
- Пастера,
- Дерибасовская,
- Торговая,
- Конная,
- Ольгиевская,
- Софиевская,
- Елисаветинская,
- Коблевская,
- Гаванна,
- Екатериненская,
- Ланжероновская,
- Греческий,
- Княжеская,
- Пушкинская,
- Бунина,
- пр. Маяковского,
- пр. Некрасова,
- пр. Воронцовский.
Напомним, в ногу с изменениями сумм выплат военным-пенсионерам, государство пытается поддержать семьи, потерявшие родных на фронте. Одесситам следует рассчитывать не на полное возмещение платежей за коммунальные услуги. Согласно изменениям, родственники погибших защитников и защитниц будут иметь право на возмещение 50% оплаты коммунальных услуг. Детали читайте в материале.