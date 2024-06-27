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Майже 5 тисяч доларів за уникнення мобілізації — на Одещині судитимуть посадовця Фонтанської ОТГ

27 червня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Посадовця Фонтанської ОТГ судитимуть за хабарництво: прокуратура
Посадовця Фонтанської ОТГ судитимуть за допомогу ухилянтам. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

За допомогу ухилянтам судитимуть заступника голови Фонтанської сільради Одеської області. Йдеться про Петра Щирбу, який за 4800 доларів обіцяв призовникам посприяти в уникненні мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури

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Схема заробітку на мобілізації

Посадовець обіцяв вплинути на рішення посадових осіб ТЦК та СП й ВЛК щодо визнання призовника непридатним до служби. За свою послугу він просив по 4 800 доларів з кожного військовозобов'язаного. Щирба обіцяв "клієнту", що той отримає тимчасову відстрочку від мобілізації, однак його затримали у своєму службовому кабінеті після отримання коштів.

Що загрожує

Посадовцю Фонтанської ОТГ оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, яка передбачає вплив на рішення у сфері службової діяльності з метою отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує ув'язнення на строк до восьми років. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили військового, який за гроші допомагав уникнути мобілізації. Чоловік обіцяв допомогти "клієнтам" отримати непридатність до військової служби та виключення з військового обліку, за що йому загрожує кримінальна відповідальність.

Також ми повідомляли, що на Одещині накрили організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Оперуповноважений одного із районних управлінь поліції Одещини та декілька спільників за свої послуги вимагали від 5000 до 18 500 доларів з призовника.

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