Чиновника Фонтанской ОТГ будут судить за взяточничество: прокуратура

Чиновника Фонтанской ОТГ будут судить за помощь уклонистам. Фото: Одесская областная прокуратура

За помощь уклонистам будут судить заместителя председателя Фонтанского сельсовета Одесской области. Речь идет о Петре Щирбе, который за 4800 долларов обещал призывникам помочь избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Схема заработка на мобилизации

Чиновник обещал повлиять на решение должностных лиц ТЦК и СП и ВЛК о признании призывника непригодным к службе. За свою услугу он просил по 4800 долларов с каждого военнообязанного. Щирба обещал "клиенту", что тот получит временную отсрочку от мобилизации, однако был задержан в своем служебном кабинете после получения средств.

Что угрожает

Чиновнику Фонтанской ОТГ объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, которая предусматривает влияние на решения в сфере служебной деятельности в целях получения неправомерной выгоды. Ему грозит заключение сроком до восьми лет. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили военного, который за деньги помогал избежать мобилизации. Мужчина обещал помочь "клиентам" получить непригодность к военной службе и исключение из военного учета, за что ему грозит уголовная ответственность.

Также мы сообщали, что в Одесской области накрыли организаторов незаконной переправки мужчин за границу. Оперуполномоченный одного из районных управлений полиции Одесской области и несколько сообщников за свои услуги требовали от 5000 до 18 500 долларов с призывника.