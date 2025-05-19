Ситуація на півдні загострюється, РФ постійно здійснює обстріли дронами та КАБами — Сили оборони півдня

Військові РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ситуація на півдні України загострюється: лише за минулу добу росіяни нанесли майже 600 ударів дронами. А Гуляйполе ворог взагалі знищує керованими авіабомбами та ракетами.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Загострення на півдні

За даними Сил оборони півдня, за минулу добу російські війська здійснили у прифронтовій зоні близько 560 ударів дронами-камікадзе. Окрім цього, зафіксовано понад 300 обстрілів із використанням більш ніж 1350 боєприпасів. Під час атак застосовують й керовані авіабомби.

"Це означає, що кожен п’ятий такий дрон, який запускає ворог по всій лінії фронту, прилітає саме на південь. А те що на Гуляйпільському напрямку не було ворожих штурмів, це не говорить про те. що там тихо. Адже ворог на цьому напрямку завдає ударів керованими авцаційними бомбами та ракетами як по самому Гуляйполю, так і по кільком населеним пунктам поблизу", — каже речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Владислав Волошин підсумував, що ситуація на півдні залишається складною і з кожним днем напруга зростає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про операцію СБУ у Чорному морі. А також про те, що РФ тестує нову зброю на півдні.