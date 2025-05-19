Атака дронами СБУ на бурові платформи (вишки Бойка) у Чорному морі

Газодобувні платформи. Фото ілюстративне: ГУР

СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу радіолокаційну станцію на газовидобувних платформах у Чорному морі. Крім того, були уражені склади та житловий блок окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Атака на газодобувні платформи

Контррозвідка СБУ провела комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Під прицілом опинилося російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах у Чорному моря, що відомі у народі як "вишки Бойка". Спочатку одну з них уразив безпілотник із повітря, а потім по ній же відпрацював і морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", — йдеться у повідомленні СБУ.

Додамо, протягом війни за допомогою надводних дронів СБУ вразила 11 російських військових кораблів, що значно послабило позиції Росії у Чорному морі.

Що відомо про платформи

У березні 2014 року самопідіймальні бурові установки "Петро Годованець" та "Україна" були захоплені військами РФ. Після чого їх перебазували із зони Одеського газового родовища ближче до тимчасово окупованого Криму. Пізніше Печерський суд Києва наклав арешт на ці установки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ тестує нову зброю на півдні. А також про знищення морської міни біля Одещини.