Атака дронами СБУ на буровые платформы (вышки Бойко) в Черном море

Газодобывающие платформы. Фото иллюстративное: ГУР

СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую радиолокационную станцию на газодобывающих платформах в Черном море. Кроме того, были поражены склады и жилой блок оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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Атака на газодобывающие платформы

Контрразведка СБУ провела комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Под прицелом оказалось российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах в Черном море, известных в народе как "вышки Бойко". Сначала одну из них поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней же отработал и морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что никакому российскому хламу не место в Черном море", — говорится в сообщении СБУ.

Добавим, в течение войны с помощью надводных дронов СБУ поразила 11 российских военных кораблей, что значительно ослабило позиции России в Черном море.

Что известно о платформах

В марте 2014 года самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" были захвачены войсками РФ. После чего их перебазировали из зоны Одесского газового месторождения ближе к временно оккупированному Крыму. Позже Печерский суд Киева наложил арест на эти установки.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ тестирует новое оружие на юге. А также об уничтожении морской мины возле Одесской области.