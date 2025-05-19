Ситуация на юге обостряется, РФ постоянно осуществляет обстрелы дронами и КАБами — Силы обороны юга

Военные РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Ситуация на юге Украины обостряется: только за минувшие сутки россияне нанесли почти 600 ударов дронами. А Гуляйполе враг вообще уничтожает управляемыми авиабомбами и ракетами.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Обострение на юге

По данным Сил обороны юга, за минувшие сутки российские войска совершили в прифронтовой зоне около 560 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, зафиксировано более 300 обстрелов с использованием более чем 1350 боеприпасов. Во время атак применяют и управляемые авиабомбы.

"Это означает, что каждый пятый такой дрон, который запускает враг по всей линии фронта, прилетает именно на юг. А то что на Гуляйпольском направлении не было вражеских штурмов, это не говорит о том, что там тихо. Ведь враг на этом направлении наносит удары управляемыми авцационными бомбами и ракетами как по самому Гуляйполю, так и по нескольким населенным пунктам поблизости", — говорит спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Владислав Волошин подытожил, что ситуация на юге остается сложной и с каждым днем напряжение растет.

Напомним, недавно мы писали об операции СБУ в Черном море. А также о том, что РФ тестирует новое оружие на юге.