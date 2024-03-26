Майже 70 населених пунктів Одещини без світла — подробиці

Людина запалює свічки. Фото: УНІАН

Через погані погодні умови абоненти 69 населених пунктів Одеської області опинилися без електропостачання. Найбільше відключень зазнали жителі Білгород-Дністровського району.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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"Без світла залишаються 69 населених пунктів, з них 16 — частково. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район", — повідомляють у ДТЕК.

Відновлення світла на Одещині

Наразі фахівці ліквідовують наслідки негоди на Одещині, що почалася з вечора 25 березня. Наразі вже відремонтовано 11 повітряних ліній, 274 трансформаторні підстанції. Так, світло повернулося в домівки 13 029 клієнтів в 45 населених пунктах області.

"Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання. На лініях та підстанціях працюють 30 бригад, а це 60 працівників та 30 одиниць техніки", — зазначено у повідомленні.

Ситуація з електропостачанням у регіоні

Нагадаємо, що через ворожі атаки по енергооб'єктах відбулося знеструмлення частини міста Одеса. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на лінії виведено половину міського електротранспорту.

Також ми писали, що Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла.