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Почти 70 населенных пунктов Одесской области без света — подробности

26 марта 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Почти 70 населенных пунктов Одесской области без света — подробности
Человек зажигает свечи. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Из-за плохих погодных условий абоненты 69 населенных пунктов Одесской области окажись без электроснабжения. Больше всего отключений среди жителей Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила пресслужба ДТЭК Одесские электросети.

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"Без света остаются 69 населенных пунктов, из них 16 — частично. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район" , — сообщают в ДТЭК.

Восстановление света в Одесской области

Сейчас специалисты ликвидируют последствия непогоды в Одесской области, которая началась с вечера 25 марта. В настоящее время уже отремонтировано 11 воздушных линий, 274 трансформаторных подстанций. Так, свет вернулся в дома 13 029 клиентов в 45 населенных пунктах области.

"Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения. На линиях и подстанциях работают 30 бригад, а это 60 работников и 30 единиц техники" , — говорится в сообщении.

Ситуация с электроснабжением в регионе

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одесса. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

Также мы писали, что Одесский регион пока не планирует обращаться за помощью по устранению повреждений в энергетических объектах. Да, все необходимые городские службы обеспечены генераторами и могут работать при отсутствии света.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Новости Одессы
Белгород-Днестровский
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отключения света
свет

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