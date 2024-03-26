Почти 70 населенных пунктов Одесской области без света — подробности

Человек зажигает свечи. Фото: УНИАН

Из-за плохих погодных условий абоненты 69 населенных пунктов Одесской области окажись без электроснабжения. Больше всего отключений среди жителей Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила пресслужба ДТЭК Одесские электросети.

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"Без света остаются 69 населенных пунктов, из них 16 — частично. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район" , — сообщают в ДТЭК.

Восстановление света в Одесской области

Сейчас специалисты ликвидируют последствия непогоды в Одесской области, которая началась с вечера 25 марта. В настоящее время уже отремонтировано 11 воздушных линий, 274 трансформаторных подстанций. Так, свет вернулся в дома 13 029 клиентов в 45 населенных пунктах области.

"Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения. На линиях и подстанциях работают 30 бригад, а это 60 работников и 30 единиц техники" , — говорится в сообщении.

Ситуация с электроснабжением в регионе

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одесса. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

Также мы писали, что Одесский регион пока не планирует обращаться за помощью по устранению повреждений в энергетических объектах. Да, все необходимые городские службы обеспечены генераторами и могут работать при отсутствии света.