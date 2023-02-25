Протягом 2022 року електротранспортом скористалося 85 тисяч одеситів: що повпливало на цифру

Майже 86 тисяч одеситів скористалося міським транспортом за 2022 рік
Попри відключення світла та тривоги одеський міський транспорт працює і за весь минулий рік провіз понад 85 тисяч пасажирів. На статистику впливає кількість транспорту на маршрутах.
Про це йдеться в офіційному каналі Одеської міської ради в Telegram.
-
Перша леді США пояснила, чому Байден досі не оголосив про участь у президентських виборах
-
Meta представила власну модель штучного інтелекту Llama
-
Масштабну пожежу в Києві погасили: чи є постраждалі
-
"Культурний десант": Україна і Франція спільно реалізовують низку великих культурних проєктів
-
"Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому
-
Викликала поліцію до невістки: у Дніпрі жінка випадково здала поліції сина-наркодилера
-
Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події
-
Українці вже обміняли 7 млн старих лампочок на LED
-
Торік Одещина більше експортувала, ніж завозила товари з-за кордону
-
Еліти створюють ПВК, а Пригожин хоче скинути Шойгу: FT про хаос у військовому керівництві рф
Для одеситів улюбленим транспортом для пересування залишаються трамваї та тролейбуси. Можливо на це повпливала ціна на проїзд у маршрутках, проте економити вдавалось не часто, особливо наприкінці року, коли електротранспорт стояв в депо під час відключень світла. Міська рада наводить статистику, що рік електричним транспортом перевезено 85 854,8 тис. пасажирів:
- трамваєм — 53 748,3 тис.;
- тролейбусом — 32 106,5 тис.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".
Варто зазначити, що ситуація з енергосистемою покращується, що дає віру в безперебійну роботу електротранспорту. За словами речника Одеської ОВА в енергосистеми поновилися потужності, але цю генерацію треба передавати. Проблема поки полягає в тому, що мережі не повністю відпрацьовані, тому можуть діяти стабілізаційні графіки.
"З іншого боку, працює міський електротранспорт. Не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це приблизно 30-50%, але місто живе", — заявив Сергій Братчук.
Протягом минулого тижня все частіше НЕК Укренерго не надавав обмежень на споживання електроенергії, що давало можливість одеситам не відключати світло. Ситуація в Одесі на багато краща, ніж яка була кілька тижнів тому, однак графіки відключень можуть застосовувати.