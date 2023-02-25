Протягом 2022 року електротранспортом скористалося 85 тисяч одеситів: що повпливало на цифру

Одесити віддають перевагу трамваям

Попри відключення світла та тривоги одеський міський транспорт працює і за весь минулий рік провіз понад 85 тисяч пасажирів. На статистику впливає кількість транспорту на маршрутах.

Про це йдеться в офіційному каналі Одеської міської ради в Telegram.

Для одеситів улюбленим транспортом для пересування залишаються трамваї та тролейбуси. Можливо на це повпливала ціна на проїзд у маршрутках, проте економити вдавалось не часто, особливо наприкінці року, коли електротранспорт стояв в депо під час відключень світла. Міська рада наводить статистику, що рік електричним транспортом перевезено 85 854,8 тис. пасажирів:

трамваєм — 53 748,3 тис.;

тролейбусом — 32 106,5 тис. Вартість проїзду Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях. Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз. Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Варто зазначити, що ситуація з енергосистемою покращується, що дає віру в безперебійну роботу електротранспорту. За словами речника Одеської ОВА в енергосистеми поновилися потужності, але цю генерацію треба передавати. Проблема поки полягає в тому, що мережі не повністю відпрацьовані, тому можуть діяти стабілізаційні графіки.

"З іншого боку, працює міський електротранспорт. Не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це приблизно 30-50%, але місто живе", — заявив Сергій Братчук.

Протягом минулого тижня все частіше НЕК Укренерго не надавав обмежень на споживання електроенергії, що давало можливість одеситам не відключати світло. Ситуація в Одесі на багато краща, ніж яка була кілька тижнів тому, однак графіки відключень можуть застосовувати.