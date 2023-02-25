В 2022 году электротранспортом воспользовалось 85 тысяч одесситов: что повлияло на цифру

Одесситы предпочитают трамваи

Несмотря на отключение света и тревоги, одесский городской транспорт работает и за весь прошлый год провез более 85 тысяч пассажиров. На статистику оказывает влияние количество транспорта на маршрутах.

Об этом идет речь в официальном канале Одесского городского совета в Telegram.

Для одесситов любимым транспортом для передвижения остаются трамваи и троллейбусы. Возможно, на это повлияла цена на проезд в маршрутках, однако экономить удавалось нечасто, особенно в конце года, когда электротранспорт стоял в депо во время отключений света. Городской совет приводит статистику, что за год электрическим транспортом перевезено 85 854,8 тыс. пассажиров:

трамваем — 53 748,3 тыс.;

троллейбусом — 32 106,5 тыс. Стоимость проезда Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях. Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору возле водителя, не забывайте для этого включать блютуз. Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайтесь — 50% кэшбека забирайте".

Следует отметить, что ситуация с энергосистемой улучшается, что дает веру в бесперебойную работу электротранспорта. По словам спикера Одесской ОВА, в энергосистеме возобновились мощности, но эту генерацию нужно передавать. Проблема пока состоит в том, что сети не полностью отработаны, поэтому могут действовать стабилизационные графики.

"С другой стороны, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30-50%, но город живет", — заявил Сергей Братчук.

В течение прошлой недели все чаще НЭК "Укрэнерго" не предоставлял ограничений на потребление электроэнергии, что давало возможность одесситам не отключать свет. Ситуация в Одессе намного лучше, чем несколько недель назад, однако графики отключений могут применять.