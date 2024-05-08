Майже два мільйони за каву — одеські освітяни допомогли ЗСУ

Учасники благодійної акції в Одесі "Кава з освітою". Фото: Олена Буйневич

В Одесі пройшла Великодня акція під назвою "Кава з освітою". В рамках ініціативи було зібрано майже 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.



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"Кава з освітою"

Освітяни Одеси зібрали 1 862 036 гривень на потреби українських захисників. Усі кошти передали волонтерам, які будуть закупати необхідне обладнання воїнів, що борються за незалежність нашої країни. У міськраді зазначили, що кошти повинні піти на засоби для захисту неба, а також на придбання субмарини.

Учасники акції "Кава з освітою" зібрали понад 1,8 мільйона гривень. Фото: Олена Буйневич

"Протягом найближчого часу волонтери відправлять нашим захисникам засоби, що посилять захист неба над Одещиною і не тільки. Крім того, очікуємо придбання великого човна. За кожне придбання буде звіт", — зазначила Олена Буйневич.

Допомога ЗСУ від одеситів

Ми писали, що Одеса продовжує спрямовувати кошти на захист та підтримку цивільного населення. У рамках реалізації Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави становлять 146,6 млн грн.

Також ми повідомляли, що з нагоди відкриття Одеської гімназії №47 після капітального ремонту була організована акція під гаслом "Кава з Освітою". У мерії ж зазначили, що ця ініціатива не лише допомагає освітнім закладам, а й має значний соціальний вплив, адже зібрані кошти спрямуються на потреби Збройних сил України.